" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

La majoria que va permetre Pedro Sánchez arribar a la Moncloa pateix la primera gran trencadissa. El PSOE s'ha quedat sol aquest dimarts al Congrés de Diputats en la defensa del decret urgent de mesures urgents per a l'habitatge i el lloguer, que ha estat tombat aquest dimarts a la tarda pels vots en contra d'Unidos Podemos, ERC i EH Bildu. El PDeCAT hi ha votat a favor, demanant la seva tramitació com a projecte de llei. El decret de revalorització de les pensions sí que s'ha aprovat per pràctica unanimitat.

El del lloguer ha estat tombat per 243 vots en contra, 103 a favor i una abstenció. Unidos Podemos i ERC han considerat el decret insuficient, perquè no entra a regular els preus abusius del lloguer. L'única possibilitat que tenia el govern espanyol era l'abstenció del PP, però juntament a Ciutadans també han anunciat que hi votaran en contra.

En nom d’Unidos Podemos, la diputada Lucía Martín ha denunciat que el decret “rebaixa” l’acord i és un “intent evident” de diluir-lo sense entrar a la regulació dels preus del lloguer. “El nostre vot no busca humiliar-los ni desfer la majoria de progrés”, ha matisat. “És un acte de responsabilitat”, ha afegit. Martín ha reivindicat “mesures valents” al ministre de Foment, José Luis Ábalos.

El republicà Joan Margall ha afirmat que el decret “inclou algunes mesures necessàries, però en cap cas suficients per solucionar el greu problema” de l’habitatge. “No han estat valents. Ha estat un pegat i no s’han atrevit a regular el preu de lloguer”, ha retret a l’executiu de Pedro Sánchez. Ha lamentat que “deriven la responsabilitat” als serveis socials.

A l’altra banda, el PDeCAT hi donarà suport, però amb condicions. En primer lloc, el diputat Feliu Guillaumes ha avisat que està “molt condicionat que sigui tramitat com a projecte de llei”. En segon lloc, ha reclamat que els índexs de referència de la Generalitat “siguin tinguts en compte”. Ha defensat la necessitat d’estabilitat i seguretat en el lloguer.



Més sort per les pensions

Un altre dels grans decrets que Sánchez porta al Congrés, el de revalorització de les pensions i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, sí que ha tirat endavant. Malgrat que també perillava, tant Unidos Podemos com ERC i el PDeCAT hi han votat a favor. S'ha aprovat per pràctica unanimitat: 343 a favor, un en contra i dues abstencions.

En declaracions a la premsa abans de començar el ple, la portaveu d’Unidos Podemos, Irene Montero, ha confirmat que hi votaran a favor, malgrat que ha admès que té “algunes coses a millorar” i per les quals encara “hem de lluitar”. En aquest sentit, s’ha referit a l’actualització de totes les pensions a l’IPC per llei.

Tant ERC com el PDeCAT han demanat la seva tramitació com a projecte de llei. “No va més enllà del pacte al qual van arribar el PP i el PNB després de la pressió dels pensionistes”, ha criticat el diputat republicà Jordi Salvador. “Tot i això, hi ha mesures que mínims que cal votar a favor”, ha justificat el vot a favor.

El govern espanyol sotmetia a convalidació vuit decrets llei. Excepte el del lloguer, s’han aprovat tots, com el d’una transició justa de la mineria del carbó, el de transposició de directives europees de marques i transport ferroviari o el de les retribucions dels funcionaris.

El govern espanyol hi treu ferro

En declaracions als passadissos del Congrés, la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, hi ha tret ferro. Ha assegurat que el ‘no’ al decret no qüestiona l’estabilitat del govern, així com tampoc l’acord entre el PSOE i Unidos Podemos pels pressupostos de l’Estat. Es tracta de la primera derrota parlamentària d’un decret del govern de Sánchez.

Montero ha sostingut que el seu executiu té una “magnífica relació” amb Unidos Podemos, i que “no se li ha de donar més comprensió política ni té doble lectura”. En aquest sentit, ha explicat que hi ha matèries que segons ells s’havien d’incloure en el decret però segons Moncloa han d’anar a un altre tipus de norma. “Hi ha un acord estable que es complirà al 100%”, ha defensat.

'No es no' de Sibina

Com ja va anunciar a través de les xarxes socials, la diputada dels comuns Marta Sibina ha retirat el seu suport al govern de Pedro Sánchez fins que no es resolgui la situació del vaixell de l'Open Arms bloquejat al Port de Barcelona. En conseqüència, ha trencat la disciplina i ha votat en contra de tots els decrets llei, també el de les pensions, que finalment sí que ha votat favorablement el seu grup parlamentari.

Informa:ELNACIONAL.CAT (22-1-2019)