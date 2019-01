" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

Les qüestions prèvies del judici contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, l’ex-secretari general d’Interior Cèsar Puig, l’ex-director dels Mossos Pere Soler i la intendent Teresa Laplana serà el 5 de febrer. Així ho ha decidit la secció primera de la sala penal de l’Audiència espanyola, on es jutjarà el cas. En aquesta primera sessió, la presència dels processats no serà necessària, i el tribunal debatrà si és competent per a jutjar l’actuació dels Mossos durant el 20-S i l’1-O.

Tot i fixar aquesta vista per al 5 de febrer, fonts del tribunal apuntaven a mitjans de desembre que, de confirmar-se la competència, el judici no es farà fins a l’estiu. Una volta resoltes les qüestions prèvies, les defenses hauran de presentar els seus escrits per demanar les proves i testimonis de cara al judici. El següent pas ja seran les declaracions dels acusats davant el tribunal.

Aquesta vista ha estat demanada per la defensa de César Puig, exercida per l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que considera que el tribunal que els ha de jutjat ha de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Així, serà una vista com la que es va fer a mitjans de desembre al Tribunal Suprem espanyol, quan les defenses dels processats van reclamar que el judici es fes a Catalunya. En aquell cas, de divuit processats, el Suprem va decidir mantenir la competència en dotze d’ells i enviar al TSJC els altres sis.

La fiscalia sol·licita onze anys de presó per a Trapero per un delicte de rebel·lió i demana la mateixa pena per a Pere Soler i César Puig. Per a la intendent Teresa Laplana, el ministeri públic demana una pena de quatre anys presó per un delicte de sedició.

Informa:VILAWEB.CAT (22-1-2019)