" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha donat suport al recurs d’empara que ha presentat el president Carles Puigdemont al TC, per la decisió de la mesa del parlament de retirar-li la delegació de vot el 9 d’octubre. ‘Qui recorre al TC és un grup parlamentari que té dret a fer-ho quan veu que els seus drets estan sent liquidats, els drets polítics en el seu cas concret’, ha explicat en una conferència de premsa des del Parlament. En aquest sentit, la diputada cupaire ha apostat per treballar d’una manera ‘més coordinada’ i ‘des de baix’ per recuperar ‘la cooperació i l’organització’ dels col·lectius que van ser claus en preparar l’1-O.

‘Ens hagués agradat que s’hagués comentat àmpliament i que s’hagués fet de manera més coordinada; […] però això no vol dir que estiguem parlant d’una denúncia o demanda al Constitucional, sinó que parlem de coordinació des de baix, horitzontal, assembleària’, ha insistit Sirvent.

La diputada de la CUP, que ha assegurat que la ‘vulneració de drets parteix’ de la interlocutòria del Suprem de suspensió dels diputats processats, ha recordat que es van posicionar en contra de l’acord de mesa d’ERC i el PSC per frenar la “delegació” de vot de JxCat en base a l’acord per ‘designar’ substituts per als afectats. En la mateixa roda de premsa, Sirvent ha exigit als partits sobiranistes que ‘deixin de banda la lluita electoralista’ i que se centrin en les mobilitzacions i respondre als ‘drets i necessitats del poble’ per tal de ‘plantar cara a la repressió’.

Els cupaires consideren així que en un context de ‘criminalització i persecució de la dissidència i la protesta política’, no hi ha espai per a les “rebaixes ni les cessions”. I és per això que demanen a la resta d’actors sobiranistes abandonar els ‘interessos particulars’ per posar-se ‘al costat del moviment popular’.

Informa:VILAWEB.CAT (22-1-2019)