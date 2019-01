" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

"Guanya el taxi, guanya la violència "

Per: Pere Martí



El sector del taxi té tot el dret de fer vaga si considera amenaçats els seus interessos, com qualsevol altre col·lectiu professional o de treballadors. El dret de vaga és inqüestionable i evidentment inclou mobilitzacions que poden causar incomoditats; però si són pacífiques són legítimes. Tot i que sembla que la solució està encarrilada després de la reunió dels taxistes amb el conseller de Territori i Mobilitat, Damià Calvet, queden interrogants per resoldre. Primer, perquè el sector lluita contra el futur i, per tant, fa de mal resoldre. El futur són les VTC, però s’ha de trobar la solució perquè taxi i VTC convisquin sense problemes, cosa que no s’ha assolit. I en segon lloc pel grau de violència emprat en alguns moments i que sembla que ha estat útil per les seves reivindicacions. Les imatges de les destrosses de cotxes VTC han fet molt mal al sector del taxi. És un neoluddisme que recorda els treballadors que lluitaven contra la industrialització espatllant màquines perquè els prenien la feina. Van guanyar les màquines.

Segurament, hi ha molts taxistes que, compartint la reivindicació, no comparteixen els mètodes emprats. El sector necessita una regulació urgent que faci compatibles tots dos serveis en el futur, com en qualsevol ciutat europea. La Generalitat sembla que ha aconseguit d’encarrilar la solució amb els taxistes després de la reunió del conseller Damià Clavet, durant quatre hores, que encara han de ratificar l’acord en assemblea. Un acord que ha irritat les empreses de VTC, Uber i Cabify, que han anunciat que abandonaven Barcelona, en un intent desesperat de pressionar el govern català. L’acord potser farà que s’acabi la vaga de taxistes, però no resoldrà el problema de fons, perquè les empreses de VTC reapareixeran, amb aquest nom o amb un altre.

Fan el que els dóna la gana

Acabi com acabi, de moment els taxistes han fet allò que els ha donat la gana a Barcelona i sembla que els ha anat bé. Tenen la Gran Via tallada d’ençà de divendres de la setmana passada, han tallat la ronda litoral i han intentat entrar al parlament i al port. I han causat danys a una vuitantena de vehicles de VTC. Tot això sense que hi hagi hagut cap actuació policíaca contundent, llevat de la dels Mossos d’Esquadra per a evitar l’entrada al parlament. El dispositiu que va fer la Guàrdia Civil per a protegir l’entrada del port era ridícul. Era tan insuficient que semblava que els volguessin deixar passar. Un agent fins i tot va ser ferit.

Tota aquesta absència de policia en la vaga del taxi contrasta amb el desplegament excessiu que es va fer per a la reunió del govern espanyol a Barcelona i el clima de terror que s’hi va crear. A una reunió amb menys repercussió a la ciutat, s’hi van destinar més policies que a una vaga que col·lapsa Barcelona. No és pas cosa de demanar més repressió policíaca, sinó de constatar la doble vara de mesurar d’algunes institucions en cas d’una protesta laboral o d’una protesta independentista. I la resposta judicial a totes dues. D’exemples, n’hi ha cada dia. Avui el batlle de Sabadell, Maties Serracant, ha estat citat a declarar per desobediència pel referèndum de l’1-O.

Encara són recents les detencions de dos batlles i diversos activistes independentistes per part de la policia espanyola, per haver tallat pacíficament la via del TGV de Girona durant l’aniversari del Primer d’Octubre. Detencions que avui la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha avalat. Hi ha gent acusada de terrorisme confinada al seu municipi, per haver aixecat un peatge, com el cas de Tamara Carrasco. Però encara és més greu quan fa més d’un any que són a la presó Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, acusats de rebel·lió per haver-se enfilat dalt d’un cotxe de la Guàrdia Civil a demanar que es dissolgués pacíficament una manifestació. Si no fos tan greu, es podria fer la broma que una altra vegada pugin dalt d’un taxi i així no els passarà res.

Informa:VILAWEB.CAT (23-1-2019)