" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

L'exconseller Joaquim Forn, empresonat de forma preventiva des del 2 de novembre i a les portes de ser jutjat per l'1-O, encapçalarà la candidatura de JxCat a les eleccions municipals de Barcelona. Així ho ha anunciat a través de Twitter, mostrant la seva predisposició a liderar una llista a la capital catalana, encara mantenint la mà estesa a configurar una oferta electoral de l'independentisme el més unitària possible. "Encapçalar una candidatura no converteix un projecte polític en una aventura personal. La política és tasca col·lectiva. Vol, exigeix, necessita equip", ha defensat l'exconseller a través d'una carta.

He pres la decisió d'encapçalar una candidatura integradora, solvent i transversal per guanyar l'alcaldia de Barcelona. Vull liderar un projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot.

Forn té una àmplia experiència en l'administració barcelonina. Va entrar com a regidor el 1999 i, durant el mandat de l'exalcalde Xavier Trias va assumir la regidoria d'Interior, sent també primer tinent d'alcalde. De fet, era el relleu natural del fins llavors líder del PDECat a Barcelona, però el juliol de 2017 va decidir acceptar l'oferta de l'expresident Carles Puigdemont per encapçalar el departament d'Interior. Per això, un dels motius que ha portat Forn a presentar-se ha estat, diu, la voluntat de "donar continuïtat" al projecte que van iniciar amb Trias, tot i que ara amb el seu "segell personal".

En qualsevol cas, Forn va gestionar una conselleria de per si complicada durant els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils i el referèndum de l'1 d'octubre. Arran de l'1-O, la Fiscalia va interposar una querella contra ell i tot l'executiu per rebel·lió. El dia 2 de novembre va acudir a declarar a l'Audiència Nacional i la jutge Carmen Lamela va dictar presó incondicional. Des de llavors està privat de llibertat, primer tancat a Estremera (Madrid) i des del mes de juliol a Lledoners. "Estar tancat no és cap avantatge, certament. Més aviat el contrario. Però seria deshonest amb mi mateix i amb la meva ciutat si acceptés dòcilment que això és suficient", ha admès.

Una acció rumiada

Aquesta setmana és la darrera que estarà en una presó catalana, ja que a partir del 29 de gener el Tribunal Suprem ha demanat que els empresonats siguin a Madrid per afrontar el judici. "Naturalment la meva condició personal no és irrellevant", ha apuntat Forn a la missiva, tot i que ha explicat que la decisió de fer el pas endavant l'ha pres "més enllà d'aquesta conjuntura", ja que "el transcendeix" a ell mateix. En aquest sentit, el pres polític ha admès que anunciar per escrit la decisió d'encapçalar una candidatura municipal "no és gens convencional" però que, en qualsevol cas, és una opció "rumiada durant molt temps a la cel·la de la presó".

L'exconseller va concórrer a la llista de JxCat a les eleccions del 21 de desembre però més tard va decidir abandonar l'escó per explorar la possibilitat que el Tribunal Suprem li aixequés la mesura de presó provisional. L'estratègia jurídica, però, no va funcionar. Mesos després ha decidit implicar-se a Barcelona -el seu entorn assegura que està compromès amb la ciutat-, després de mesos de meditar-ho en converses amb el seu cercle més proper i la federació del partit a la capital.

Forn relata la seva evolució en el llibre, " Escrits de Presó", editat per Enciclopèdia, un dietari que va començar el dia que el van empresonar i arriba fins el seu trasllat a Catalunya.

Artadi, número 2?

Forn no ha revelat, però, qui l'acompanyarà a la candidatura. El debat sobre si el tàndem ha de ser amb la consellera Elsa Artadi és obert. Ahir, de fet, l'actual del portaveu del Govern va ser a Lledoners per abordar això i també la direcció de la Crida que s'ha de presentar aquest dimecres per votar-se dissabte en el congrés fundacional.

La dificultat de la negociació està en consensuar totes les sensibilitats de l'espai i sumar el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, que ara per ara es presenta en solitari, i l'alcaldable del PDECat, Neus Munté, a més dels regidors a Barcelona d'aquest partit. En aquest sentit, Forn s'ha mostrat satisfet de comptar amb el "talent, experiència i compromís" de Munté, a qui ha definit com una persona "compromesa amb la ciutat, coneixedora de la seva realitat i disposada a posar-se al servei del projecte de transformació de Barcelona".

Alhora, Artadi també aspira a comptar amb el seu entorn de confiança a la candidatura. En les negociacions també hi participa el líder de la Crida, Jordi Sànchez, també president del grup parlamentari de JxCat.

Si Artadi acaba acceptant concórrer com a número dos a les eleccions serà, de facto, l'alcaldable de la llista, ja que Forn s'enfronta a penes de presó i inhabilitació en el judici. Sigui com sigui, l'exconseller ha recordat el seu dret a presentar-se i ha exposat que no fer-ho donant "per fet que se m'arrabassaran els meus drets polítics", comportaria "acceptar i donar per bones les raons dels que han construït artificiosament la narrativa que em manté preventivament a la presó".



Llista conjunta amb les forces independentistes

"Crec en la suma d'habilitats i compromisos. En el tarannà plural i divers dels projectes polítics per tal de fer-los integradors, solvents i transversals", ha manifestat l'alcaldable a la carta. I ha afegit: "Voldria que al voltant de la llista que vull encapçalar hi hagués el màxim de matisos per enriquir-la sense haver de renunciar a la coherència i a la governabilitat". Així, malgrat el pas de l'exconseller, Forn i JxCat seguiran insistint en la conveniència de presentar una única candidatura independentista per guanyar l'alcaldia de Barcelona, enfront de Manuel Valls (CS) i Ada Colau (Barcelona en Comú).

De fet, ahir dimarts, Forn va rebre la visita de l'exconseller i alcadable d'ERC Ernest Maragall a la presó de Lledoners. Els republicans han rebutjat, per activa i per passiva, sumar-se a una candidatura unitària. Al sortir, Maragall va afirmar: "Tota la voluntat per compartir i contrastar un debat de fons sobre la ciutat i els seus reptes. Tota la coincidència per construir junts la unitat d'acció sobiranista des de Barcelona".

