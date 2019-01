" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

L’Audiència de Barcelona ha reobert la investigació sobre l’actuació de la policia espanyola a la seu nacional de la CUP el 20 de setembre del 2017.

Els fets van passar hores després de l’operatiu de la Guàrdia Civil al departament d’Economia, a la Rambla de Catalunya de Barcelona. Agents del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) es van presentar a dos quarts de dues del migdia davant el local del partit per buscar material de propaganda relacionat amb el referèndum de l’1-O però els cupaires els van negar l’accés per no disposar d’ordre judicial. Mitja hora més tard desenes d’efectiu dels antiavalots es van plantar a l’exterior de la seu i no van deixar entrar ni sortir ningú fins a les vuit del vespre.

La formació independentista va denunciar els fets a principis d’octubre d’aquell any i va demanar que s’investiguessin per determinar si la policia s’havia extralimitat en les seves funcions en relació al compliment de la instrucció 2/2017 que la Fiscalia va dictar per perseguir els preparatius del referèndum. També va reclamar que s’identifiqués els responsables del dispositiu. A mitjan febrer de 2018 el Jutjat d’Instrucció número 9 va arxivar la causa en considerar que no hi havia delicte perquè els agents van actuar “en compliment estricte” de les ordres de la fiscalia i es van “limitar a intervenir el material propagandístic” que hi havia “fora de l’edifici”.

La CUP va recórrer la decisió i ara tres magistrades de la Secció Desena de l’Audiència ha estimat part del recurs en veure indicis que s’hagi comès un delicte de “coaccions greus”. És per això que ha ordenat al Jutjat que faci noves diligències, entre les quals identificar el responsable de la Brigada Provincial d’Estrangeria, que va ser el cap de l’operatiu, per tal de citar-lo com a investigat.

També ordena citar com a testimonis dos agents que van comissar caixes de material a la via pública i als quals la CUP els va denegar l’accés a la seva seu per no disposar d’autorització judicial.

Per contra, l’Audiència descarta que els agents incorreguessin en un delicte contra la inviolabilitat domiciliària perquè no van arribar a entrar al local i tampoc considera que ho fessin en grau de temptativa. Tampoc aprecia que els agents impedissin cap activitat política perquè afirma que la CUP no estava desenvolupant ni tenia prevista cap activitat política el dia dels fets.

