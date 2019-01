" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

Els taxistes de Barcelona han desconvocat la vaga que feien des de fa dies. El resultat de la votació feta a la plaça de Catalunya ha estat de 2.508 taxistes a favor de desconvocar la vaga i 2.177 en contra. S’ha decidit que els taxis tornarien a circular amb normalitat per Barcelona a partir de les sis del matí.

Aquesta desconvocació implica que deixaran de blocar la Gran Via, que abandonaran totes les mesures de pressió i que acceptaran el decret acordat amb la Generalitat dimarts. Segons aquest acord, els vehicles VTC s’hauran de pre-contractar amb una antelació mínima de 15 minuts ampliable a una hora, mitjançant la regulació de l’AMB. A més, la proposta de decret del govern inclou que es prohibirà la geolocalització i que els automòbils de plataformes com Uber o Cabify no podran circular per la ciutat sense servei.

La votació ha començat amb set hores de retard, després d’una tensa assemblea al matí en què ha dimitit el portaveu del comitè de vaga, Alberto Álvarez. La consulta havia de començar a les onze del matí, però ha començat més tard de les sis de la tarda, per desavinences sobre el format i les preguntes a respondre. El resultat s’ha fet públic a la plaça de Catalunya a dos quarts de dues de la matinada.

Poca participació

En total, han votat 4.774 persones, de les quals 3.761 són taxistes autònoms i 1.013 assalariats. Tenien el dret d’exercir el vot, d’acord amb les dades oficials que havien difós els taxistes, 14.500 conductors. Per tant, la participació ha estat de poc més del 32%. Hi ha hagut 19 vots en blanc i 3 nuls.

Els taxistes, desconvocant la vaga, accepten el decret proposat pel govern, que va ser acusat per la patronal dels VTC d’haver ‘cedit al xantatge’. Centenars de conductors VTC, preocupats per la continuïtat de la feina, continuen ocupant una part de la Diagonal. Les grans empreses de VTC han dit que la proposta de decret del govern, que s’ha d’aprovar dimarts, significarà la mort del sector. Cabify, ara com ara, no se n’anirà de Barcelona, però Uber ha apuntat que sí. Avui la patronal dels VTC farà una conferència de premsa per explicar els passos següents.

Els taxistes van decidir de fer vaga indefinida divendres, després d’aixecar-se d’una reunió amb el conseller de Territori, Damià Calvet, contraris a la seva proposta d’oferir una pre-contractació de 15 minuts per als VTC. Els taxistes reclamaven llavors entre sis i dotze hores d’antelació per reservar aquests vehicles. Divendres van optar per tornar a ocupar la Gran Via de Barcelona, com havien fet a l’agost, i van fer manifestacions pel centre de la ciutat. Durant la primera nit, hi hagué set detinguts. Alguns taxistes van atacar vehicles VTC i de resultes d’això un conductor va tenir un atac d’angoixa. Segons la patronal d’Uber i Cabify, prop d’una vuitantena de cotxes van resultar afectats en les primeres jornades de la vaga. Dissabte també van començar a fer vaga els treballadors dels VTC, que van ocupar dos carrils de la Diagonal.

La conselleria de Territori va mantenir reunions amb el sector VTC dilluns i amb els taxistes, l’AMB i la patronal d’Uber i Cabify dimarts. Fou llavors quan Damià Calvet va anunciar que aprovaria el decret si no s’arribava a cap consens. Dimarts al vespre, els taxistes van dir que ahir votarien en assemblea si acceptaven o no l’acord i, doncs, desconvocaven la vaga o no. En canvi, els representants de les VTC van advertir de la mort del sector a Barcelona, i van anunciar possibles impugnacions a la norma, quan s’hagi aprovat.

