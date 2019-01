" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

Tensió, decepció i enuig entre els VTC. Des de la patronal dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), Unauto, consideren que el govern català "ha cedit al xantatge del taxi" amb l'aprovació del decret llei; un decret que "ens obliga a marxar, no podrem seguir donant servei". Amb tot, demanen "la dimissió immediata del conseller Calvet", que, segons diuen, "no ha sabut aguantar la pressió" i a qui "fem directament responsable d'intentar destruir el sector dels VTC a Catalunya". Alhora, asseguren que, per ara, mantindran l'ocupació de la Diagonal.

Pel que fa a la decisió de deixar d'operar a Barcelona, el president nacional d'Unauto VTC, Eduardo Martín, ha explicat que "quan s'aprovi el decret llei i tinguem les primeres sancions, les empreses procediran al tancament i l'acomiadament de les nostres empreses". De totes maneres, el president d'Unauto Catalunya, Josep María Goñi, ha matisat que "encara no està tot perdut" i que "estem disposats a parlar, negociar i arribar a acords, però que siguin acords que no discriminin els nostres clients".

Davant l'anunci d'Uber i Cabify de marxar de Barcelona, el conseller Damià Calvet va dir dimarts que "nosaltres no regulem per dues marques" i, en tot cas, "els VTC trobaran la manera de seguir operant a Barcelona en cas que no vulguin fer-ho sota aquestes dues marques comercials". Davant aquestes declaracions, Martín ha replicat que "això que diu el conseller és mentida, el decret llei expulsa tot el sector VTC, no només Uber i Cabify".



Enfrontats amb Calvet

"El que vol fer el conseller Calvet és il·legal perquè va en contra de la llei de la competència i dels ciutadans", perquè "va a favor d'un sol sector i directament en contra d'un altre, el nostre", explica Eduardo Martín. És per aquest motiu que des del sector del vehicle de lloguer amb conductor consideren que el conseller Calvet "no ha estat a l'alçada de la negociació i no ha sabut aguantar la pressió dels taxistes", i per tant "volem la seva dimissió immediata".

Amb tot, consideren que el decret llei fa aigües per diversos motius. "No és només el temps de precontractació", sinó també "altres mesures com haver de tornar a la base després de cada servei", explica Goñi. A més, "el sector dels VTC sempre ha estat a través de la precontractació, i ara exigeixen que els nostres clients estiguin penalitzats respecte els seus".

Alhora, des de Unauto s'han mostrat enfadats pel fet que el govern català "no ha compartit amb nosaltres el document del decret", sinó que "ens n'hem enterat per la premsa". "La desvergonya és tal que els violents guanyen" i, a més, "la decisió d'aprovar el decret no l'ha pres el govern, es va prendre ahir a la votació dels taxistes", asseveren.

Recordem que ahir a la nit finalment els taxistes van votar a les urnes si decidien aturar la vaga i acceptar el decret llei que proposava el govern o no, i el resultat va ser afirmatiu. Davant aquesta decisió, avui els taxistes han tornat a la feina amb normalitat i es tira endavant el decret proposat per Calvet.

"Fins a 4.000 persones al carrer"

"El govern ha cedit al xantatge del taxi, obrint la porta a que qualsevol pugui aconseguir els seus objectius amb amenaces i violència", es queixen des de Unauto. Com a conseqüència, "el decret llei ens expulsa", diu Martín, i a més "el govern haurà de pagar fins a 1.000 milions d'euros en indemnitzacions -fins un 9% del pressupost en Sanitat-", avisa.

Avís a Calvet

No només això, sinó que "el conseller Calvet haurà d'enfrontar-se a l'atur de gairebé 4.000 persones, moltes de les quals venien de l'atur de llarga durada", expliquen els VTC. Alhora, els treballadors de les empreses afectades han demanat "la mediació del conseller de Treball, Chakir El Homrani", per tal que posi una solució al conflicte.

Amb tot, expliquen que des de Unauto "poca cosa podem dir de com es farà l'acomiadament i la marxa perquè és una decisió individual de cada empresa". Tot i això, "pel que sabem, els acomiadaments començaran una vegada s'aprovi el decret llei, i fins i tot hi ha empreses que ja han posat en marxa els seus EROs", ha explicat Martín, tot i que no ha volgut donar més dades.

Per últim, des de la patronal asseguren que de moment seguiran ocupant la Diagonal, i que "seguirem lluitant perquè no volem marxar de Barcelona". A més, han obert una petició a Change.org per tal que "la ciutadania els doni suport a la causa".

