" ESCUELA BILINGÜE" : CASTELLÀ I ESPANYOL, UNA NOVA PUNYALADA AL COR DEL CATALÀ

"La fundació de la Crida i la conferència de Junqueras enceten la precampanya"



Els dos espais independentistes afinen la maquinària electoral en paral·lel a l'inici del judici al Tribunal Suprem



per Sara González / Oriol March,





El calendari és diabòlic i el context polític està carregat de turbulències i de commoció. Aquest és el còctel que afronten els partits independentistes a les portes d'un judici per l'1-O que avançarà en paral·lel al desenvolupament de la campanya de les municipals i de les europees. Mantenir l'estratègia conjunta per plantar cara a la repressió haurà de conviure amb la rivalitat política en uns comicis que determinaran qui té més pes a l'hora de marcar el rumb del procés català. Serà el pragmatisme d'Oriol Junqueras el que s'imposarà? O bé el xoc amb l'Estat promogut des de Waterloo per Carles Puigdemont?

En els pròxims cinc dies, tant la Crida com ERC esbossaran la pauta sobre la qual circularan els pròxims quatre mesos. Aquest dissabte, el moviment liderat per Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra celebrarà el seu congrés constituent, a partir del qual intentaran influir en la política de partits malgrat reivindicar-se com a associació. Bona part de l'estratègia se centrarà en Barcelona, on han consensuat amb el PDECat la candidatura de Joaquim Forn, oficialitzada aquesta mateixa setmana. De moment, 400 persones s'han inscrit al congrés constituent de la Crida.

La candidatura, que compta amb el vistiplau de Puigdemont -i, per tant, de la cúpula impulsora de la Crida- amb el dubte encara vigent de si la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, apostarà finalment o no per ser la número dos. Fonts del Govern consultades per NacióDigital asseguren que farà el salt a Barcelona "al 200%", però altres dirigents consultats assenyalen que "no està decidit" i que podria quedar-se al Govern, on comanda el diàleg amb Madrid. Sobre el que no hi ha dubte és que el PDECat farà servir la marxa de Junts per Catalunya arreu del territori, on té bona part dels candidats principals ja escollits a través de primàries.

Entre el Suprem i Waterloo

Des del punt de vista electoral, des de la Crida tenen ben present que l'epicentre polític dels pròxims mesos se situarà al Tribunal Suprem. El judici, que es planteja per part de bona part dels presos més com una acusació a l'Estat que no pas com a una defensa personal -en la línia del que promou Jordi Cuixart i avala Torra-, tindrà Junqueras com un dels principals protagonistes. El líder d'ERC és, a més, candidat a les europees, motiu pel qual aquests comicis també tenen una vital importància per a Puigdemont, que es va oferir com a número dos del líder dels republicans en una llista conjunta, ja descartada.

La candidatura de Junqueras a Europa obliga l'espai del PDECat, JxCat i la Crida a buscar un perfil destacat per plantejar batalla electoral

Els comicis comunitaris són rellevants fins al punt que l'expresident encara es resisteix a a autodescartar-se com a cap de llista malgrat que Jordi Turull s'hi ha ofert en diverses reunions mantingudes amb la cúpula del PDECat i altres presos. La necessitat de contrarrestar els republicans, a qui les enquestes auguren uns bons resultats, és una prioritat en l'estratègia electoral dels postconvergents. Entre els noms que hi ha sobre la taula hi ha el de Beatriz Talegón, com va avançar NacióDigital, i el de l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que ja fa actes amb la Crida.

Rumb al Sant Jordi

ERC, per la seva banda, han convocat el pròxim dimarts al vespre una conferència de Junqueras al Sant Jordi Club que marcarà el tret de sortida de l'estratègia davant del judici, però inevitablement també de la precampanya. De fet, l'acte, que des del partit es treballa perquè tingui una assistència important, es personalitza en la figura del líder malgrat que no es descarta que tinguin veu la resta de processats de la formació.

Encara és una incògnita quin format tindrà la conferència tenint present que no s'apostarà un format que pugui exposar Junqueras a cap represàlia a les portes del judici. Les fonts consultades sí que destaquen, però, que el líder republicà està escrivint "del seu puny i lletra" totes i cadascuna de les paraules que dimarts seran pronunciades. De cara als comicis del 26 de maig, els republicans calculen potenciar la figura de Junqueras de la mà de figures com la d'Ernest Maragall, en qui dipositen totes les esperances per fer-se amb l'alcaldia de Barcelona.

Junqueras està preparant "del seu puny i lletra" la conferència que farà dimarts vinent al Sant Jordi Club de Barcelona

El fet que el judici sigui retransmès no és només una oportunitat per als processats de defensar-se amb un altaveu que es pretén que transcendeixi les fronteres de l'estat espanyol. És també una plataforma per impulsar el lideratge dels dirigents empresonats, de la mateixa manera que també serà una plataforma per a l'ultradreta de Vox, que és acusació particular en el judici de l'1-O. Des d'ERC no conceben que les declaracions de Junqueras al judici estiguin lligades a la campanya, però les lectures en aquest sentit seran inevitables. "Els veurem tot el dia per televisió", destaca un dirigent de JxCat, "i això acabarà influint en l'ànim de la gent".

El paper del Govern

Des de Waterloo, en tot cas, es treballa per no perdre focus mediàtic durant el transcurs del judici, i Puigdemont farà servir la maquinària del Consell per la República -precisament- per denunciar la situació dels presos i encausats. Torra, per la seva banda, farà una conferència a Brussel·les a principis de febrer per carregar contra la "injustícia" del Suprem i fer d'altaveu dels processats.

Torra farà una conferència a Brussel·les a les portes del judici i assistirà a sessions del Tribunal Suprem acompanyat del vicepresident Pere Aragonès

En paral·lel, això sí, haurà de gestionar el dia a dia del Govern, marcat pels pressupostos de la Generalitat i la negociació sobre els comptes de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Ho combinarà amb assistències a les sessions del Suprem acompanyat del vicepresident Pere Aragonès. Què passarà després del judici? Aquest dijous, per exemple, no ha descartat fer una nova declaració d'independència aquesta mateixa legislatura si hi ha una sentència condemnatòria. Ja hauran passat les municipals i les europees i, previsiblement, el mapa electoral del país quedarà clarificat.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (24-1-2019)