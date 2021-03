La veu crítica de la independència 🎗

"Plantar el Rei o plantar-li cara " ( JORDI BARBETA ) Les pancartes deien que “Catalunya no té rei”, però la imatge que es va donar divendres a Martorell va ser la contrà ria. Hi havia rei d’ Espanya i no hi havia Govern de Catalunya. Felip VI havia de venir a Martorell a celebrar el 70è aniversari d…